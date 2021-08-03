Чепчанин снес баню в черте города по решению суда

На сегодняшний день баня и забор полностью демонтировали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Кирово-Чепецка через суд заставили снести самовольно-построенную баню и забор в черте города. Мужчину привлекли в административной ответственности и выписали штраф. Об этом сообщили в региональной УФССП.

Судебных приставов выяснили, что постройка находится на муниципальном земельном участке. Они вынесли мужчине предупреждение и дали пять дней на демонтаж всех незаконно возведенных сооружений.

Однако никакой реакции не последовало. В результате чепчанину пришлось заплатить 5 тысяч рублей исполнительского сбора и одну тысячу рублей штрафа. После чего баня и забор были снесены.