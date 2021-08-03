Кировская прокуратура заставила чиновников убрать мусор с берега Люльченки

Образование стихийных свалок наносит большой ущерб окружающей среде. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове на берегу реки Люльченки в районе дома №26 по Транспортному проезду образовалась большая стихийная свалка, состоящая преимущественно из отходов строительных материалов. Сотрудники прокуратуры обратили на это внимание во время очередного рейда. Об этом сообщили в ведомстве.

Представитель надзорного органа внес руководителю территориального управления по Октябрьскому району представление с требованием убрать скопившийся мусор. После чего отходы были оперативно вывезены с прибрежной зоны.

За первое полугодие текущего года на территории Кировской области зафиксировано уже более 2,3 тыс. подобных нарушений и возбуждено 17 уголовных дел. Образование стихийных свалок на берегах рек ведет к загрязнению воды и наносит большой вред окружающей среде.