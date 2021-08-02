В Кировской области лишились лицензии еще две управляющие компании

Теперь жители многоквартирных домов должны сами определиться со способом управления и выбрать новую УК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области еще две УК прекратили свою работу. Из реестра были исключены организации ООО «Наш дом» в Зуевском районе и и ООО «Лузское УЖКХ» в Лузском районе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Жильцы многоквартирных домов, которые обслуживали данные управляющие компании, должны теперь сами принять решение о способе управления. Если этого сделано не будет, назначат временную УК.

Напомним, что с апреля по июль текущего года в нашем регионе прекратили свою работу шесть управляющих компаний: ООО «Луч», ООО «ЖСК», ООО «УК Почин», ООО «УК Ленинского района», ООО «УК «Доверие» и МУП «ЦКС».

- Механизм аннулирования лицензий недобросовестных компаний начинается после выявления в их деятельности грубых нарушений в исполнении своих обязанностей, - отметили в ГЖИ.