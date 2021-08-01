В Кирове на мосту через Хлыновку появился новый деревянный настил

Ранее бесхозный мост станет теперь собственностью горадминистрации. Фото: vk.com/onfkirov

В Кирове частично отремонтировали мост через Хлыновку. Сейчас там появился новый деревянный настил, сообщают активисты ОНФ.

Местные жители пожаловались на плохое состояние моста в начале июля. Ходить по переправе становилось опасно: бетонные ступеньки раскрошились, кое-где торчала арматура, а из перил - острые штыри, настил пестрел дырами. Активисты еще в мае выяснили, что мост бесхозный, и обратились в областную прокуратуру с просьбой заставить администрацию взять его на баланс. Просьбу удовлетворили, иск - тоже.

Несмотря на то, что процедура эта не быстрая, подвижки уже есть. Мэрия пообещала следить за состоянием объекта.