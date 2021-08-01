В Кирове разыскивают алиментщика с долгом в 429 тысяч рублей

Если вы знаете, где находится этот человек, сообщите об этом по телефонам, указанным в новости. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кирове разыскивают злостного неплательщика алиментов. Региональное УФССП просит горожан и жителей области помощь в его поисках.

Сегодняшний «герой» - Андрей Васильевич Щаников, уроженец города Весьегонск Тверской области. Судебные приставы сообщают, что он, предположительно, проживает в Кирове на улице Ленина, и занимается сборкой корпусной мебели в городе. За ним висит должок на содержание несовершеннолетнего ребенка - 429 тысяч рублей.

Кировчан просят оказать содействие в поисках неплательщика. Если вам известно, где находится этот человек, сообщите об этом по телефонам: 8-912-730-33-43, 8(8332) 48-99-05.