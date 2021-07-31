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Общество31 июля 2021 16:33

В Кирове стадион «Трудовые резервы» планируют открыть к осени

Сейчас работы по его восстановлению продолжаются
Маргарита Акагиева
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Скоро на стадионе начнут монтаж нового покрытия футбольного поля. Фото: admkirov.ru

Скоро на стадионе начнут монтаж нового покрытия футбольного поля. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается реконструкция стадиона «Трудовые резервы». На данный момент на объекте обустраивают футбольное поле и беговые дорожки, сообщают в горадминистрации. Стадион собираются открыть к сентябрю - началу спортивного сезона.

Рабочие уже демонтировали старое покрытие и завершают проведение земляных работ. Подрядчик обновил дренажную систему - старая уже совсем не работала, и после дождя стадион был одной большой лужей. По периметру сейчас установлены четыре колодца, по всему полю делают ливневую канализацию.

В ближайшее время планируется приступить к монтажу нового покрытия футбольного поля. Старое, находящееся в неплохом состоянии, используют на секторах между основным полем и беговыми дорожками.