В Слободском водитель «четырнадцатой» сбил 16-летнего велосипедиста

Молодой водитель автомобиля «Ваз-2114» не успел вовремя среагировать и затормозить. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 29 июля, в Слободском водитель автомобиля «Ваз-2114» сбил 16-летнего велосипедиста. Авария произошла в 9 часов 45 минут на улице Рождественской у дома № 82. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель «четырнадцатой» не успел вовремя среагировать и затормозить. В результате подросток получил травмы. Понадобилась ли ему госпитализация пока неизвестно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.