Орловский шахматный завод задолжал 67 своим сотрудникам более 1,1 млн рублей

Руководство шахматного завода полностью погасило долг перед 17 своими работниками еще до решения суда. Фото: genproc.gov.ru

В Орлове после вмешательства прокуратуры руководство ООО «Орловский шахматный завод» практически полностью погасило задолженность по зарплате 67 своим сотрудникам. Об этом сообщили в ведомстве.

Работники предприятия пожаловались представителям надзорного органа в ущемлении их трудовых прав. После проверки выяснилось, что 67 сотрудников не получали заработную плату в марте-апреле текущего года. Общая сумма задолженности составила более 1,1 млн рублей. В связи с этим прокурор подал иск с требованием устранить данное нарушение.

После вмешательства прокуратуры работодатель полностью выплатил своим работникам заработанную плату за март, а также погасил 670 тыс. рублей долга за апрель.

Отметим, что руководство предприятия устранило задолженность перед 17 сотрудниками еще до решения суда.

Однако на сегодняшний день полностью рассчитались еще не со всеми работниками. Исполнение судебного вердикта находится на особом контроле межрайонной прокуратуры.