Дело кировского адвоката, обвиняемого в мошенничестве, ушло в суд

Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которого обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района города Кирова обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что история, ставшая причиной возбуждения уголовного дела, началась еще в декабре минувшего года. Тогда к кировскому адвокату обратился мужчина, который попросил помочь его знакомым в получении документов на временное проживание в России. В свою очередь подозреваемый убедил обратившегося, что имеет связи среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов города Москвы, которые могут оформить необходимые разрешения. За «услугу» мужчина попросил от своего клиент около полумиллиона рублей. В конце апреля подозреваемого задержали при получении денег. Читать.