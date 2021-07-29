Интернет-мошенники, обманувшие кировчан на более чем 2,2 млн рублей, отправятся под суд

Суд Ленинского района вынесет приговор всем участникам дистанционных преступлений Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове перед судом предстанут трое жителей Московской области, Краснодарского края и Республики Адыгея, обвиняемые в дистанционном мошенничестве. Преступникам грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства доказали вину подозреваемых. Выяснилось, что злоумышленники незаконно похитили у 8 жителей Кировской области более 2,2 млн рублей путем дистанционного мошенничества. На сворованные деньги они купили большое количество дорогих смартфонов в интернет-магазинах.

Позже один из преступников решил сотрудничать со следствием и дал признательные показания на своих подельников. Он получит более мягкое наказание.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено. Они переданы в суд для вынесения окончательного приговора.