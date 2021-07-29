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Общество29 июля 2021 9:28

Три микрорайона Кирова останутся без холодной воды из-за ремонта теплосетей

На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды
Алексей РомановАлексей Романов
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Без холодной воды в течение дня останутся также жители Ленинского и Первомайского районов

Без холодной воды в течение дня останутся также жители Ленинского и Первомайского районов

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В четверг, 29 июля, сразу в трех микрорайонах Кирова отключат холодную воду. Без водоснабжения с 22.00 до 04.00 следующего дня останутся жители Лянгасово, Дороничей и Победилово. Причиной стала авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал»

Кроме того, в течение дня без воды останутся кировчане, проживающие в Ленинском и Первомайском районах, а также в микрорайоне Коминтерн. До завершения восстановительных работ сотрудниками «Водоканала» будет организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и местами отключения можно здесь.