Пустующие помещения школы №9 в Коминтерне переоборудовали в учебные классы

Новые кабинеты потребовались из-за увеличения числа учеников. Фото: admkirov.ru

В школе №9 в микрорайоне Коминтерн завершились ремонтные работы пустующих помещений. Бывшие слесарную мастерскую и малый спортивный зал переоборудовали под учебные классы. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Новые кабинеты потребовались из-за того, что в школу перевели часть учеников из образовательного учреждения № 33. В связи с этим удалось сформировать 9 первых классов. В этому году за парты здесь сядут 1500 детей.

На ремонт потребовалось 569 тысяч рублей. Деньги выделили из городского бюджета. На сегодняшний день в новых классах установлены пластиковые окна и мебель. Кабинеты полностью готовы к началу учебного года.

Напомним, что в Кирове ведется строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Радужный, а также уже одобрены заявки на возведение новых образовательных учреждений в поселке Ганино, на проспекте Строителей, в Долгушино и в районе Зубаревского леса. Кроме того, у действующих школ №№ 30 и 53 появятся пристрои.