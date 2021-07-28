Сергей Квашнин стал почетным гражданином города Кирова

Сергей Квашнин родился 23 октября 1955 года в Нижегородской области, живет и работает в Кирове. Фото: kvashnin-art.com

В среду, 28 июля, депутаты городской думы подержали решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Кирова» Сергею Ивановичу Квашнину.

- Сергей Иванович художник-гравер, ювелир, гравер по штампам, проектировщик ювелирного инструмента, - сообщила докладчик Оксана Алейникова. - Родился 23 октября 1955 года в городе Шахунья Нижегородской области, с отличием окончил Павловское художественное училище. С 1974 года живет и работает в Кирове.

На сегодняшний день Сергей Иванович, является владельцем «Ювелирного дома Квашнин», «Волго-Вятского монетного двора» и «Вятской орденской мануфактуры». Ювелирный дом участник более чем 250 российских и международных ювелирных выставок. Работы гравера известны не только в нашей стране, но и за ее пределами.