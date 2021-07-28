Кировчанин, угрожая таксисту ножом, требовал отвезти его в Саратов

Таксист вез пассажира по Советскому тракту, когда тому внезапно захотелось в Саратов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове мужчина угрожал таксисту ножом из-за его отказа ехать в Саратов. Подробности сообщили в областном УМВД.

В полицию обратился сам водитель в ночь на 27 июля, заявив, что его автомобиль угнали. По словам кировчанина, он вез пассажира за город. Когда они выехали на Советский тракт, клиент внезапно потребовал ехать в Саратов. Водитель отказался, и тогда мужчина вытащил нож, начав угрожать им. Таксист остановился, бросил машину и обратился в полицию.

На место выдвинулись сотрудники Росгвардии. Такси нашлось там же, где его оставил владелец, да и буйный пассажир все еще сидел в автомобиле. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас на мужчину завели уголовное дело за неправомерное завладение машиной с угрозой применения насилия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.