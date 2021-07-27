Кировчанка лишилась 115 тысяч рублей, пытаясь сэкономить на билетах в Крым

Теперь женщине придется копить на отдых заново Фото: Михаил ПАТЛИС

В Кирове жительница потратила 115 тысяч рублей на покупку билетов в Крым, но осталась дома. Горожанка хотела приобрести посадочные талоны онлайн. В интернете она нашла сайт, на котором сделать это было очень выгодно.

Как сообщили в региональном УМВД, потерпевшая поверила заманчивым условиям и внесла свои персональные данные и реквизиты банковской карты в специальные поля. После чего с ее счета списалась крупная сумма. Кировчанка решила проверить наличие заказанных билетов, однако сайт выдал ошибку. Позвонив в банк, женщина поняла, что ее обманули.

В настоящее время злоумышленника разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что нельзя совершать покупки на сомнительных сайтах. Перед тем как оплатить товар или услугу через Интернет, необходимо сначала изучить отзывы. Цены, которые на порядок ниже, чем у конкурентов - повод усомниться в добропорядочности продавца.