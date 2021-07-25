С начала сезона в Кировской области произошло 84 лесных пожара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Верхнекамском районе потушили лесной пожар, разгоревшийся еще 24 июля. На утро 25 июля новых возгораний не зафиксировали, сообщает КОГСАУ «Лесоохрана».

По статистике ведомства, с начала пожароопасного сезона в Кировской области зарегистрировали уже 84 лесных пожара на общей площади 427,273 га. В тушении участвовали 1645 человек и 460 единиц техники. 58 возгораний возникли из-за действий местного населения, 10 - перекинулись с другой местности, 13 - от грозы, два - от ЛЭП и один - от железной дороги.

Ведомство напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах положено уголовное наказание. Кроме того, виновник обязан возместить нанесенный ущерб, включая затраты на ликвидацию огня.

Кировчан просят при обнаружении лесного пожара сообщать об этом по телефонам:

- 64-34-28, 38-20-92 - Региональная диспетчерская служба КОГСАУ «Лесоохрана»;

- 8-800-100-94-00 - телефон горячей линии лесной охраны;

- 112.