В августе из Кирова на реку Великую пройдет крестный ход

Паломники начнут свой путь из Кирова 9 августа. Фото: vk.com/kirovold

С 9 по 13 августа 2021 года в Кировской области пройдет ежегодный крестный ход на реку Великую. За четыре дня паломники пройдут 145 км. Об этом сообщили в сообществе «Вятское старообрядчество».

Маршрут начнется из храма святителя Николы, который находится в селе Красное областного центра. До места паломники будут добираться самостоятельно. От железнодорожного вокзала можно доехать на автобусах №16 и №44.

Во время шествия крестного хода запланирован один выходной день в селе Великорецком. Здесь верующие смогут отдохнуть и набраться сил.