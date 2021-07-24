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Общество24 июля 2021 14:39

В августе из Кирова на реку Великую пройдет крестный ход

Паломники пройдут пешей колонной около 145 км
Алексей РомановАлексей Романов
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Паломники начнут свой путь из Кирова 9 августа. Фото: vk.com/kirovold

Паломники начнут свой путь из Кирова 9 августа. Фото: vk.com/kirovold

С 9 по 13 августа 2021 года в Кировской области пройдет ежегодный крестный ход на реку Великую. За четыре дня паломники пройдут 145 км. Об этом сообщили в сообществе «Вятское старообрядчество».

Маршрут начнется из храма святителя Николы, который находится в селе Красное областного центра. До места паломники будут добираться самостоятельно. От железнодорожного вокзала можно доехать на автобусах №16 и №44.

Во время шествия крестного хода запланирован один выходной день в селе Великорецком. Здесь верующие смогут отдохнуть и набраться сил.