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Происшествия23 июля 2021 14:33

В Нолинске подросток может получить реальный срок за угон мопеда

По словам подозреваемого, они с другом решили просто прокатиться
Алексей РомановАлексей Романов
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За угон мопеда 16-летнему подростку грозит до пяти лет лишения свободы

За угон мопеда 16-летнему подростку грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Рамиль Галиев

На 16-летнего жителя Нолинска завели уголовное дело за угон мопеда. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии следствия, подозреваемый вместе со своим другом увидели мопед в хозпостройке одного из частных домов. Воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, приятели решили угнать транспортное средство. По их словам, они просто захотели покататься по улицам города.

В настоящее время на подростка заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон). Расследование продолжается.