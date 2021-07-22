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Общество22 июля 2021 17:43

В Кировской области клещи покусали 2768 детей

В целом в текущем году от насекомых пострадали 23349 человек
Андрей Сергеев
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На клещевой вирусный энцефалит исследовано 16571 клещей.

На клещевой вирусный энцефалит исследовано 16571 клещей.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. С начала сезона за помощью в медицинские организации обратились 21349 человек, в том числе 2768 детей, сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

- Заболели клещевым энцефалитом 52 человека, - уточнили в ведомстве. - Иксодовым клещевым боррелиозом - 46 человек.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите клеща как можно ближе к коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию.