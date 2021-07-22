Кировские подрядчики не спешат устранять дефекты

После зимы «поехали» дорожное покрытие и бордюр на перекрестке улиц Карла Маркса и Труда. Фото: onf.ru

Подрядчики не исправили дефекты на городских тротуарах, которые были отремонтированы в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

- Июльский рейд экспертов Народного фронта показал, что большая часть замечаний исправлена, но не все - около 40% недочетов еще предстоит устранить, - сообщается на сайте ОНФ.

Речь идет о дефектах, которые обнаружили весной текущего года. Власти сообщили, что подрядчику выслано претензионное письмо. Однако повторный мониторинг показал, что недочеты остались на многих объектах. Если они не будут исправлены, то активисты направят обращение уже в прокуратуру.