Волонтеры разыскивают жителя Котельнича, который пропал больше месяца назад

В последний раз пропавшего котельничанина видели 21 июня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске котельничанина, который пропал больше месяца назад. В последний раз Александра Ивакина видели 21 июня. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшего мужчины. Александру Борисовичу 60 лет. Он среднего роста. Имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы. Во что был одет, неизвестно.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.