Жителю Омутнинска дали 3 года условно за избиение дочери

По решению суда мужчина будет находится на испытательном сроке на протяжении 24 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который избивал и регулярно издевался над своей несовершеннолетней дочерью. Ему дали три года условно и 24 месяца испытательного срока. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства смогли доказать, что осужденный с августа 2020 года по январь 2021 года систематический наносил побои 14-летней дочери. Свою вину мужчина полностью признал. Если в течение двух лет преступление повторится, ему грозит уже тюремное заключение. Решение суда уже вступило в законную силу.