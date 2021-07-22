В Слободском водитель «пятнашки» сбил мотоциклиста

Водитель автомобиля «ВАЗ-2115», поворачивая налево, не заметил мотоциклиста. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 21 июля, в Слободском произошло ДТП с участием мотоциклиста. Авария случилась в 17 часов 35 минут на улице Вятский Тракт. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не убедился в безопасности своего маневра при повороте налево и сбил 54-летнего мотоциклиста. В результате аварии мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.