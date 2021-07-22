Сельские школы Кировской области постепенно избавляются от печного отопления

Переход на современные методы отопления позволяет школьникам получать знания в более комфортных условиях Фото: Андрей КАРА

В Кировской области с каждым годом все больше сельских школ отказываются от печного отопления. Образовательные учреждения переводят на другие виды топлива с использованием современных технологий. Об этом сообщили региональном правительстве.

Так, с 2020 по 2021 годы за счет средств федерального бюджета школьники Афанасьевского, Кильмезского, Малмыжского, Слободского, Советского, Арбажского, Нолинского, Лебяжского и Унинского районов перестанут греться с помощью печного отопления.

В деревянной школе в деревне Верхняя Тимофеевская Афанасьевского района в 2020 году полностью заменили семь печей на электрические конвекторы. Это позволяет обогревать здание 1970 года постройки намного эффективнее, не доставляя при этом никакого дискомфорта ни ученикам ни преподавателям. По словам региональных властей, за два года печное отопление ликвидируют в 27 сельских школах.