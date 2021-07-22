В Кирове чистят забетонированный лес в Чистых прудах

С территории уже вывезли порядка 1500 кубометров бетона. Фото: kirovreg.ru

В Кирове начали чистить забетонированный лес в Чистых прудах. С территории вывезли свалку отходов после восстановления массива, а также строительного мусора, разбросанного жителями города, сообщает областное правительство.

Площадь залитой бетоном территории составила около 1000 квадратных метров, на данный момент из леса вывезли порядка 1500 кубометров стройматериала. Для ликвидации свалки привлекли спецтехнику мэрии. После окончания уборки в массиве восстановят природный ландшафт, завезут грунт и высадят уничтоженные насаждения.

По данным активистов ОНФ, лес в Чистых прудах забетонировали еще в 2018 году. Ущерб, причиненный почве, составил 1,3 миллиона рублей, насаждениям - 1,1 миллиона. Активисты намекают, что рядом как раз, «совпадение или нет», находится бетонный завод, который обязался очистить поврежденный участок и съехать в другое место. Однако в итоге виновника так и не установили, несмотря на возбужденное уголовное дело.