В Малмыже 14-летний подросток на питбайке угодил под колеса «ГАЗели»

Подростка доставили в больницу с серьезными травмами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду днем, 21 июля, около дома №2а на улице Чехова произошла серьезная автомобильная авария. По данным ГИБДД, 33-летний водитель «ГАЗели» при повороте налево врезался в питбайк. За рулем двухколесного транспортного средства находился 14-летний подросток, который не имел прав.

- В результате происшествия несовершеннолетний-водитель питбайка получил травмы, госпитализирован, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.