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Происшествия22 июля 2021 11:24

В Малмыже 14-летний подросток на питбайке угодил под колеса «ГАЗели»

Авария произошла в среду, 21 июля
Андрей Сергеев
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Подростка доставили в больницу с серьезными травмами.

Подростка доставили в больницу с серьезными травмами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду днем, 21 июля, около дома №2а на улице Чехова произошла серьезная автомобильная авария. По данным ГИБДД, 33-летний водитель «ГАЗели» при повороте налево врезался в питбайк. За рулем двухколесного транспортного средства находился 14-летний подросток, который не имел прав.

- В результате происшествия несовершеннолетний-водитель питбайка получил травмы, госпитализирован, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.