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Происшествия22 июля 2021 11:00

Житель Кильмезского района отправится на исправительные работы за жестокое убийство собаки

Свою вину мужчина полностью признал
Алексей РомановАлексей Романов
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Действительно ли собака загрызла куриц осужденного не известно

Действительно ли собака загрызла куриц осужденного не известно

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кильмези вынесли приговор мужчине, который с особой жестокостью убил собаку. Ему присудили полгода исправительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что в апреле 2021 осужденный предположил, что собака загрызла несколько его куриц и расправился с животным. В связи с этим на 49-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с применением садистских методов). Свою вину он полностью признал. Приговор суда пока не вступил в законную силу.