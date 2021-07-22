Житель Кильмезского района отправится на исправительные работы за жестокое убийство собаки

Действительно ли собака загрызла куриц осужденного не известно Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кильмези вынесли приговор мужчине, который с особой жестокостью убил собаку. Ему присудили полгода исправительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что в апреле 2021 осужденный предположил, что собака загрызла несколько его куриц и расправился с животным. В связи с этим на 49-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с применением садистских методов). Свою вину он полностью признал. Приговор суда пока не вступил в законную силу.