В Оричевском районе незаконно добыли песок на 22 миллиона рублей

Недропользователем незаконно добыто 110,9 тыс. куб. метров песка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи песка в Оричевском районе. Об этом сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

- В ходе проверки в Стрижевском месторождении силикатных песков, установлено, что недропользователем незаконно добыто 110,9 тыс.куб.м общераспространенного полезного ископаемого, - сообщается на сайте министерства. - Ущерб составил 21,9 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Согласно УК РФ, нарушителю грозит штраф или арест до шести месяцев.