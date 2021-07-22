Кировчане смогут бесплатно стерилизовать своих собак

Волонтеры планируют стерилизовать в ходе акции около 300 собак. Фото: admkirov.ru

Акцию запустила организация «Дари добро», сообщает горадминистрация. Цель мероприятия - не допустить появления новых бездомных собак на улицах Кирова.

Всем желающим необходимо оставить заявку по этой ссылке. Стоит учесть, что в первую очередь добровольцы ждут обращений тех горожан, у кого нет средств на стерилизацию: пенсионеров, инвалидов всех групп, студентов и прочих.

Хозяевам животных нужно указать следующие данные:

- ФИО владельца животного, номер телефона, категория граждан;

- кличка, возраст, порода собаки.

Операцию проведут квалифицированные специалисты ветклиники. Волонтеры планируют стерилизовать таким образом около 300 питомцев. Сейчас оформлено уже 30 заявок. Организаторы просят сообщить об этом мероприятии своим знакомым, друзьям и родным.