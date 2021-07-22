Один человек погиб при пожаре в частном доме в поселке Верхошижемье

Огонь за считанные минуты охватил деревянную постройку. Фото: Сергей ГАПОН

Следователи устанавливают причины пожара в поселке Верхошижемье, в котором погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В среду, 21 июля, в жилом доме на улице Пролетарской произошел пожар. Огонь за считанные минуты охватил деревянную постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины.

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение мужчины с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.