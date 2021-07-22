Статистика по COVID-19 в Кировской области на 22 июля: выявлено 125 новых случаев заражения

3850 человек находятся на стационарном лечении. Фото: Алексей Гмызин

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 487 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3850 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 160 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 417.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7180 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4104 исследования на COVID-19.