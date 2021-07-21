В Кирове спасатели нашли 70-летнюю пенсионерку, потерявшуюся в лесу

Пенсионерка пошла в лес за ягодами и заблудилась. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Кирове разыскали потерявшуюся в лесу пенсионерку. Женщину нашли и передали сотрудникам полиции спасатели, сообщает горадминистрация.

70-летняя кировчанка отправилась в лес близ поселка Сидоровка за ягодами и заблудилась. Благо, у женщины был с собой мобильный телефон. Около 20 часов она дозвонилась по номеру 112 и объяснила свою проблему. На поиски выдвинулись поисковики городского управления гражданской защиты.

Выяснив, что кировчанка ушла в лес с остановки СНТ «Весна». Спасатели выехали на место, вновь созвонились с пенсионеркой, уточнили ее примерное местонахождение и, подъехав туда, включили громкоговоритель. Пожилая женщина отозвалась на его звуки. К часу ночи ее разыскали. Как оказалось после, она отошла на три километра от дороги. В медицинской помощи кировчанка не нуждалась, хоть и была напугана. Домой ее привезли полицейские.

Кировчанам напоминают правила, которые необходимо соблюдать, направляясь в лес:

- одевайтесь удобно, по погоде и в яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами;

- по возможности не ходите в лес в одиночку;

- предупредите родных и близких;

- возьмите с собой заряженный телефон и портативное зарядное устройство, карты, компас, спички (зажигалку), воду, фонарик, необходимые лекарства;

- старайтесь запомнить дорогу, отмечайте про себя ориентиры: сломанные деревья, большие пни, овраги и подобные объекты;

- не ходите в лес ближе к вечеру - отправляйтесь ранним утром.