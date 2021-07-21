Появилось видео урагана в Нолинске

Сильный ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. Фото: vk.com/id622750978

Во вторник, 20 июля, на Нолинский район обрушилась непогода. Ливень с грозой за считанные часы превратил городские улицы в реки, а сильный ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. Об этом в социальных сетях сообщают испуганные местные жители, которые делятся кадрами стихии.

- Стихия в городе бушевала недолго, но дел успела наворотить немало: с дома на Первомайской сорвало крышу, у кого-то вырвало теплицы, а городские улицы и вовсе превратились в реки, - поделилась жительница Нолинска.

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Отметим, что сообщений о пострадавших от экстренных служб не поступало. По данным синоптиков, на областной центр также надвигается непогода. В ближайшие дни Киров накроют дожди, но сильных осадков не ожидается.