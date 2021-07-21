Предотвратили беду: в Кировской области товарный поезд совершил экстренное торможение

В 2021 году на Ж/Д перегоне «Белка-Слободская-Слободское» уже происходили подобные инциденты Фото: Виталий КАРНАУХ

В начале июля текущего года на 47 километре железнодорожного перегона «Белка-Слободская-Слободское» машинисту товарного поезда пришлось применить экстренное торможение. Он заметил детей, гуляющих вдоль путей, и успел вовремя среагировать. Об этом сообщили в региональном линейном отделении МВД на транспорте.

В полицию с заявлением обратился сам машинист. По его словам, неподалеку с детьми находились и взрослые, но они не предприняли никаких действий.

В 2021 году на данном участке уже происходили подобные инциденты. Местные жители часто используют железнодорожное полотно для отдыха и спорта, игнорируя всю степень опасности. Такие действия являются административным правонарушением и наказываются внушительными штрафами.

Полицейские напоминают, что железная дорога является источником повышенной опасности. Нельзя использовать пути как площадку для игр и развлечений. На ж/д переездах нужно быть особенно внимательными и бдительными. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии и спасти не одну человеческую жизнь.