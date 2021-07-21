В Кирове до 30 июля изменили маршрут автобуса №20

Автобус будет ездить по новому маршруту из-за временного перекрытия улицы Жуковского. Фото: admkirov.ru

В Кирове изменили маршрут автобуса №20. По новому графику общественный транспорт будет курсировать до 30 июля. Эта вынужденная мера связана с временным ограничением движения по улице Жуковского. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, автобус будет отправляться от остановки «Очистные сооружения» по установленному маршруту до проезда Можайского и вернется обратно тем же направлением.

От остановки «Северная больница» автобус будет отправляться в 06.47, 07.40, 08.30, 14.30, 15.24, 16.18 по существующему маршруту до остановки о «Улица Орджоникидзе», а также по улице Дзержинского до транспортной развязки в слободе Куртеевы. Далее по установленному маршруту до остановки «Очистные сооружения» и точно также в обратном направлении.