В Кирове 49-летняя женщина получила травмы, упав в троллейбусе

В салоне троллейбуса ЗИУ произошло падение 49-летней женщины. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 20 июля, на улице Преображенской в салоне троллейбуса упала 49-летняя пассажирка. Информацию о происшествии сообщили пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- В результате падения женщина получила травмы,- сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не потребовалась.

Генеральный директор АО «АТП» Денис Пырлог в своем telegram-канале прокомментировал случившееся.

- Вины водителя троллейбуса в данном происшествии нет, - написал Денис Юрьевич. - Легковой автомобиль, выезжая со второстепенной улицы, не уступил дорогу. Водитель троллейбуса применил торможение. Из-за того, что пассажир не держалась за поручни произошло падение!

За прошедшие сутки, 20 июля, на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.