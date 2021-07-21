В Кирове в 2021 году отремонтируют участок Студенческого проезда

Капремонт участка Студенческого проезда от Воровского до Московской планируют провести в 2022 году. Фото: admkirov.ru

В 2021 году в Кирове пройдет ремонт участка Студенческого проезда. Работы запланировали на участке от улицы Московской до Лепсе, сообщили в горадминистрации.

Так, в план входит асфальтирование и восстановление покрытия тротуаров. На разбитые пешеходные зоны возле корпуса опорного вуза жаловались много и часто. В следующем же году власти обещают провести капремонт участка проезда от улицы Воровского до улицы Московской. Его проект начали разрабатывать еще в 2020 году, он включает в себя полный комплекс работ: в том числе обустройство тротуаров и установка освещения. В течение 2021 года власти планируют получить положительное заключение госэкспертизы концепта и заключить контракт с подрядчиком, чтобы приступить к работам в 2022 году - сразу, как только позволит погода.

Сейчас также готовится документация по строительству кольцевой развязки на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. Материалы находятся на госэкспертизе, заключение могут выдать в третьем квартале 2021 года. В таком случае подготовка по реализации проекта начнется в 2022 году.