В Белохолуницком районе водитель перевернувшейся «Нивы» получил серьезные травмы

По искореженности автомобиля можно судить о степени тяжести травм, которые получил водитель. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 20 июля, в Белохолуницком районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Авария случилась в 10 часов 30 минут на 680 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.