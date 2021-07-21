Кировчан просят помочь в поиске мужчины, который пропал почти три недели назад

Пропавший мужчина имеет инвалидность по слуху и в связи с этим плохо слышит. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь найти жителя села Кай Верхнекамского района, который пропал почти три недели назад. В последний раз Александра Шамова видели 2 июля. С тех пор о его местоположении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшего мужчины. Александру Николаевичу 42 года. Он среднего роста и нормального телосложения. У него темно-русые волосы и зеленые глаза. Был одет в камуфляжный костюм и черные галоши. С собой взял сумку-мешок белого цвета. Из особых примет - имеет инвалидность по слуху.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.