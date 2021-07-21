В Кирове на Преображенской сбили 16-летнего подростка

Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадал 16-летний подросток. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 20 июля, около дома №53 на улице Преображенской произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 48-летняя женщина-водитель Toyota сбила 16-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.