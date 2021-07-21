Кировчане могут понаблюдать за Юпитером в ночном небе

Юпитер будет виден в ночном небе как яркая желтовато-белая звезда. Фото: vk.com/astro_kirov

Идем смотреть на Юпитер! Как сообщает паблик «Любительская Астрономия в Кирове», в ближайшие два месяца сложатся хорошие условия для наблюдения газового гиганта в ночном небе. Виден он будет даже невооруженным глазом - яркая желтовато-белая звезда над юго-восточной частью горизонта.

20 августа Юпитер вступит в противостояние с Солнцем и подойдет к Земле максимально близко. Расстояние до него составит 600 миллионов км, видимый блеск будет равен -2,85m. Вблизи противостояний Юпитер - третий по яркости объект на ночном небе после Луны и Венеры.

Увидеть его можно после 21.30, планета перемещается с юго-восточной части горизонта на юго-западную. В небольшой бинокль можно увидеть четыре спутника планеты, а в небольшой телескоп - ее диск и полосы на поверхности. Правее Юпитера располагается Сатурн, который вступит в противостояние с Солнцем 2 августа.