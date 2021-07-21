Пенсионер, метнувший кирпич в соседку, отделался условным сроком

Суд признал мужчину виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 74-летнего пенсионера, который в августе 2020 года метнул кирпич в соседку по садовому участку. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, - уточняется на сайте ведомства.

Однако суд учел возраст осужденного, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств и посчитал возможным применить условное освобождение с испытательным сроком на 6 месяцев.

Напомним, инцидент, ставший причиной возбуждения уголовного дела, произошел 24 августа 2020 года в садоводстве «Мичуринец». Соседка обвинила осужденного в краже урожая. В ответ пенсионер метнул кирпич в женщину. Полученные травмы квалифицировали как средний вред здоровью.