Статистика по COVID-19 в Кировской области на 21 июля: на дому лечатся свыше 7 тысяч человек

К аппаратам ИВЛ подключены 25 жителей Кировской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 121 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 488 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3765 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 415.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7167 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5280 исследований на COVID-19.