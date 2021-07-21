В Кирове к 2025 году появится новый микрорайон на 13 тысяч жителей

Полностью завершить строительство нового микрорайона планируют к 2025 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Вблизи деревни Шубино, которая граничит с поселком Ганино построят новый микрорайон на общей площади 63 га. В новостройки смогут поселится 13 тысяч человек. Об этом сообщили в горадминистрации.

Согласно проекту застройщик проведет комплексную застройку. По плану на территории микрорайона построят три садика на 270 мест, школу на 1200 мест с бассейном и ФОК, а также спортивные площадки, 5 парковок на 450 машиномест, магазины, культурные объекты и велосипедные дорожки. На первом этаже одного из жилых домов откроют поликлинику.

Кроме того, властями города прорабатывается вопрос о включении нового района в карту общественного транспорта. Договор со строительной компанией заключен до 2025 года.