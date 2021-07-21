Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 8:36

В Кирове участок борщевика на Южном обходе обрабатывают химикатами

Начался второй этап борьбы с вредным растением
Маргарита Акагиева
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Такую процедуру нужно будет повторять на протяжении нескольких лет. Фото: admkirov.ru

Такую процедуру нужно будет повторять на протяжении нескольких лет. Фото: admkirov.ru

В Нововятске продолжают бороться с борщевиком. Сейчас специалисты приступили ко второму этапу, сообщили в горадминистрации.

Ранее на участке вдоль Южного обхода произвели механическую обработку, срубив взрослые растения, и теперь настала очередь химической - чтобы растение вновь не появилось. Площадь участка составляет 17 тысяч квадратных метров. Видимый эффект обещают уже через неделю-две. Растение желтеет, увядает и засыхает в результате обработки. Один нюанс: повторять ее надо на протяжении нескольких лет, потому что семена могут храниться в земле не год и не два.

Всего в Нововятском районе планируют искоренить борщевик с площади в почти 80 тысяч квадратных метров. Этап химической обработки должны закончить к середине августа. Стоит отметить, что работы велись во всех районах города, и в большинстве из них они уже завершены. По необходимости специалисты проведут дополнительную обработку.