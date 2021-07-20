В Кирсе двое мужчин могут сесть на семь лет за угрозы подросткам пневматом

Мужчины запугивали местных подростков и развлекались этим. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирсе перед судом предстанут двое мужчин, пугавших подростков пневматическими пистолетами. Их обвиняют в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает региональный Следком.

Инцидент произошел в Кирсе 25 марта 2021 года около 21 часа. 45-летний и 40-летний лбы, будучи в подпитии, находились в местном магазине. Чем-то их взгляды привлекли стоявшие в тамбуре торговой точки подростки 16 и 17 лет. Неизвестно, чем ребята так задели взрослых, однако последние достали пневматические пистолеты и, угрожая ими, вывели несовершеннолетних на улицу, после чего ретировались. Пугать детей им, видимо, понравилось, потому что этим же оружием они после угрожали 12-летним ребятам, уже в другой точке города.

Личности хулиганов опознали весьма быстро, местонахождение также вычислили оперативно. Обоих задержали, отпустив после одного под подписку о невыезде, второй же остался под стражей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. Мужчинам грозит штраф до пятисот тысяч рублей либо до семи лет тюрьмы за свои выходки.