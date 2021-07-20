В Кирове в ДТП на Луганской пострадали три человека

Ford Transit при выезде с прилегающей территории врезался в легковушку Chery. Фото: vk.com/gibdd43

В результате автомобильной аварии на Луганской пострадали три человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 19 июля, около дома 49 на улице Луганской столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 29-летний водитель Ford Transit при выезде с прилегающей территории врезался в легковушку Chery.

- В результате происшествия три человека получили травмы: водитель автомобиля Ford, 66-летний водитель и 66-летняя пассажирка автомобиля Chery. - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы.