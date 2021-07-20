Останки парейазавра обнаружили в Котельничском районе

Раскопки на территории Котельничского местонахождения парейазавров проводятся регулярно с 1990 года. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области найдены останки парейазавра. Находку удалось обнаружить в ходе раскопок, которые проводят сотрудники Вятского палеонтологического музея в Котельничском районе. Об этом сообщили в официальной группе правительства региона во вторник, 20 июля.

- Материалы направлены в лабораторию Вятского палеонтологического музея для дальнейшего исследования, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Парейазавры достигали в длину 4 - 6 метров. Фото: vk.com/kirovreg43

Добавим, что раскопки на территории Котельничского местонахождения парейазавров проводятся регулярно с 1990 года. Первые останки древних млекопитающих удалось обнаружить еще в 1933 году. Тогда на правобережье реки Вятки гидрогеолог Сергей Каштанов нашел два прекрасно сохранившихся скелета парейазавров.

СПРАВКА «КП»

Парейазавры - это самые известные ископаемые парарептилии ,обитавшие на заливных поймах и в дельтах рек в конце позднепермской эпохи (265,1-251,9 млн лет назад). Считаются предками морских и сухопутных черепах. Поздние виды достигали в длину 4 - 6 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте