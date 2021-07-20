В Котельниче вынесли приговор охотнику, застрелившему мужчину по неосторожности

Адвокат не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, однако ее отклонили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Котельниче вынесли приговор охотнику, который застрелил мужчину по неосторожности. Мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы и обязали выплатить каждому члену семьи погибшего по 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что вечером 8 ноября 2020 года подозреваемый находился на охотничьей вышке в лесном массиве вблизи деревни Бокалово. В один момент он принял стоящий в кустах автомобиль за кабана и сделал несколько выстрелов из карабина. В результате мужчина, находившийся в машине получил множество огнестрельных ранений и был госпитализирован. Через некоторое время он скончался в больнице.

После оглашения судебного решения, адвокат решил оспорить приговор и подал апелляционную жалобу. Однако она была отклонена и приговор остался прежним.