В Кирове «Куприт», вывозя мусор по ночам, мешает спать местным жителям

По действующим санитарным правилам подрядчик обязан вывозить мусор в период с 7 до 23 часов вечера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове регоператор начал вывозить мусор по ночам, что по факту запрещено. В прокуратуру отправлено обращение по этому факту, сообщает реготдел ОНФ.

К активистам обратились жильцы, жалуясь на шум мусоровозов по ночам. Из-за жары в квартирах открыты все окна, но спать из-за работающей техники невозможно. К дому №106 на улице Дерендяева приезжают за ТКО во втором часу ночи, из-за чего не спят практически все его обитатели: слишком большой шум и от самих мусоровозов, и от мусора, который переваливают из контейнера. Похожая ситуация и у дома №120 по улице Карла Либкнехта.

Стоит отметить, что с 1 марта в стране вступили в силу новые СанПиН. Они обязывают регоператоров и подрядчиков вывозить мусор в строго определенное время - с 7 до 23 часов. Активисты подали обращение в прокуратуру по факту нарушения санитарных норм.